Anoki Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Yonne

Anoki Auxerre, 9 mars 2022, Auxerre. Anoki Quai de la République La Scène des Quais Auxerre

2022-03-09 – 2022-03-09 Quai de la République La Scène des Quais

Auxerre Yonne EUR 8 8 Une histoire au cœur de la culture nord amérindienne, empreinte d’un profond respect de la nature, de spiritualité.

“Je m’appelle Anoki, c’est un nom nord amérindien. Pour mon peuple, dire le nom, c’est commencer une histoire. Je vais vous raconter mon histoire à partir du moment où après avoir migré avec mes parents, j’ai intégré une école non sans difficultés, partagée entre ma culture et celle que j’ai découverte.”

Un conte magnifiquement interprété avec un décor magique.

A partir de 7 ans. http://www.lascenedesquais.fr/ Une histoire au cœur de la culture nord amérindienne, empreinte d’un profond respect de la nature, de spiritualité.

“Je m’appelle Anoki, c’est un nom nord amérindien. Pour mon peuple, dire le nom, c’est commencer une histoire. Je vais vous raconter mon histoire à partir du moment où après avoir migré avec mes parents, j’ai intégré une école non sans difficultés, partagée entre ma culture et celle que j’ai découverte.”

Un conte magnifiquement interprété avec un décor magique.

A partir de 7 ans. Quai de la République La Scène des Quais Auxerre

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Auxerre, Yonne Autres Lieu Auxerre Adresse Quai de la République La Scène des Quais Ville Auxerre lieuville Quai de la République La Scène des Quais Auxerre Departement Yonne

Auxerre Auxerre Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auxerre/

Anoki Auxerre 2022-03-09 was last modified: by Anoki Auxerre Auxerre 9 mars 2022 auxerre Yonne

Auxerre Yonne