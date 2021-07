Nantes Trempolino - La Fabrique Ile de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Ano Poli + VRID Trempolino – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 19:00 00:00

Gratuit : oui Ano Poli – DJ set – UK Breaks / Dub technoMembre actif du collectif SuperBoom, résident du 23 et de Big City Life, Ano Poli navigue entre les différents genres de musiques électroniques au gré de ses voyages, largement influencé par les sonorités venues d’outre-manche. Il s’affranchit des frontières entre les esthétiques musicales, et propose des sets variés à l’énergie communicative. VRID – DJ set – Techno / Micro-house Membre fondateur du collectif nantais Boreal, VRID alterne entre ses casquettes d’organisateur d’événements, de DJ résident et de producteur. Attiré par la techno scandinave contemporaine, il s’illustre dans un univers musical unique où convergent sonorités glaciales, synthés et rythmiques percutantes. Trempolino – La Fabrique Ile de Nantes 6 Boulevard Léon Bureau Île de Nantes Nantes

