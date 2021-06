Nevers Théâtre Municipal de Nevers Nevers, Nièvre ANNY DUPEREY Théâtre Municipal de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

ANNY DUPEREY Théâtre Municipal de Nevers, 20 janvier 2022-20 janvier 2022, Nevers. ANNY DUPEREY

Théâtre Municipal de Nevers, le jeudi 20 janvier 2022 à 20:00

**Chaque nouvelle rencontre avec ces chats conduit Anny Duperey à raconter les hommes qui ont partagé sa vie, son rapport à la maternité, à l’amitié, au deuil… Les chats ont traversé sa vie**. Ayant perdu ses parents jeune, elle trouve du réconfort et de la douceur auprès de ces félins, nombreux chez sa grand-mère. Comme un hymne à la terre, au ciel, à la vie, Les chats de hasard est une invitation à pénétrer dans un univers sensuel et drôle. Accompagnée du compositeur et musicien Simon Mimoun, **Anny Duperey vous contera les rapports que nous connaissons avec certaines bêtes, tout en interrogeant ce besoin de tendresse, comblé en compagnie des chats.** Un véritable hommage à ces animaux qui accompagnent parfois un temps de notre existence et y apportent paix et simplicité. Spectacle en co-réalisation avec La Maison Navette Cultur’bus disponible pour ce spectacle : [[https://www.taneo-bus.fr/contact-et-partenaires/culturbus](https://www.taneo-bus.fr/contact-et-partenaires/culturbus)](https://www.taneo-bus.fr/contact-et-partenaires/culturbus) **INFOS BILLETTERIE : La Maison** **Ouverture des adhésions : samedi 3 juillet, 10h** **Ouverture de la billetterie tout public : samedi 4 septembre, 10h**

11 à 25 € – billetterie La Maison https://maisonculture.fr/

Les Chats du Hasard Théâtre Municipal de Nevers Place des Reines de Pologne, 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T20:00:00 2022-01-20T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Théâtre Municipal de Nevers Adresse Place des Reines de Pologne, 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Théâtre Municipal de Nevers Nevers