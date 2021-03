Deauville Deauville Calvados, Deauville ANNULEE / Voile : Régate d’ouverture Deauville Catégories d’évènement: Calvados

Deauville

ANNULEE / Voile : Régate d’ouverture, 14 mars 2021-14 mars 2021, Deauville. ANNULEE / Voile : Régate d’ouverture 2021-03-14 – 2021-03-14 Quai de la Marine Deauville Yacht Club

Deauville Calvados Les conditions sanitaires n’étant pas levées pour les manifestations en mer, la régate d’ouverture prévue ce week-end est annulée. Les conditions sanitaires n’étant pas levées pour les manifestations en mer, la régate d’ouverture prévue ce week-end est annulée. deauville.yacht.club@wanadoo.fr +33 2 31 88 38 19 http://www.deauvilleyachtclub.fr/ Les conditions sanitaires n’étant pas levées pour les manifestations en mer, la régate d’ouverture prévue ce week-end est annulée. Les conditions sanitaires n’étant pas levées pour les manifestations en mer, la régate d’ouverture prévue ce week-end est annulée.

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Deauville Autres Lieu Deauville Adresse Quai de la Marine Deauville Yacht Club Ville Deauville