**ANNULÉE** Visite Guidée : Saint-Cirq Lapopie Historique Saint-Cirq-Lapopie, 21 octobre 2021, Saint-Cirq-Lapopie.

**ANNULÉE** Visite Guidée : Saint-Cirq Lapopie Historique 2021-10-21 11:00:00 11:00:00 – 2021-10-21 Place du Sombral Office de Tourisme

Saint-Cirq-Lapopie Lot Saint-Cirq-Lapopie

EUR Cette visite vous propose de partir à la découverte des bâtiments et des lieux les plus emblématiques de l’histoire et du patrimoine de Saint-Cirq Lapopie. Des vestiges du château seigneurial à l’évocation des artistes du XX°S qui choisirent ce village comme lieu de villégiature ; des arcades marchandes médiévales aux croisées de meneaux sculptées emblématiques de la Renaissance, plongez, au fil des commentaires du guide, dans les grandes heures de l’histoire de ce village.

Départ : Office de tourisme de Saint-Cirq Lapopie

Réservation obligatoire auprès de : l’Office de tourisme ou en ligne sur notre site internet, en choisissant la catégorie « visite guidées, visites privilège, escape game ».

**Cette visite est annulée**

Découvrez le patrimoine et l’histoire de la vallée du Lot en compagnie de guides conférenciers passionnés.

Nous proposons un choix éclectique de visites, ateliers et déambulations contées ; mille et une façons de découvrir, de comprendre et d’aimer notre territoire.

Nous nous engageons pour le confort et la sécurité de nos visiteurs :

Aussi, les jauges des visites guidées évolueront en fonction des directives gouvernementales.

– – – Visite dans le respect des mesures sanitaires actuelles – – –

©Saint-Cirq-Lapopie_Château_005

