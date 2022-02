Annulée Visite guidée du moulin de l’Olivette Manosque Manosque Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

2022-05-07 16:00:00 16:00:00 – 2022-09-24 Place de l’Olivette Moulin de l’Olivette

Manosque Alpes de Haute-Provence Manosque Visite guidée du moulin à huile (matériel, explications sur la récolte, vidéo, dégustation). moulinolivette@wanadoo.fr +33 4 92 72 00 99 http://www.moulinolivette.fr/ Place de l’Olivette Moulin de l’Olivette Manosque

