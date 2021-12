Cahors Cahors Cahors, Lot ***Annulée*** Visite Guidée : Cahors Running Tour Patrimoine Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

***Annulée*** Visite Guidée : Cahors Running Tour Patrimoine Cahors, 31 décembre 2021

2021-12-31 09:30:00 09:30:00 – 2021-12-31

Cahors Lot 6 EUR Départ Office de Tourisme. Prévoir chaussures et tenue adaptée et une petite bouteille d’eau.

Durée environ 1h30 sans difficulté majeure . Réservation obligatoire auprès de : l’Office de tourisme ou en ligne sur notre site internet, en choisissant la catégorie « visite guidées, visites privilège, escape game ». ***Running tour patrimoine annulé*** Que vous soyez débutant ou runner confirmé, participez à une visite commentée de la ville de Cahors en trottant, en compagnie d’une guide-conférencière qui s’arrêtera devant une quinzaine d’éléments majeurs du patrimoine de la ville. Un animateur sportif sera également là pour gérer échauffements et étirements. Un bon moyen d’associer la tête et les jambes ! Départ Office de Tourisme. Prévoir chaussures et tenue adaptée et une petite bouteille d’eau.

Durée environ 1h30 sans difficulté majeure . Réservation obligatoire auprès de : l’Office de tourisme ou en ligne sur notre site internet, en choisissant la catégorie « visite guidées, visites privilège, escape game ». @Maison du Patrimoine

Place François-Mitterrand Office de Tourisme de Cahors

