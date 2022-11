// ANNULEE // La messe de minuit à l’église du saint-Esprit Aix-en-Provence, 24 décembre 2022, Aix-en-Provence.

40 Rue Espariat Eglise du Saint-Esprit Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Eglise du Saint-Esprit 40 Rue Espariat

2022-12-24 23:00:00 23:00:00 – 2022-12-24

Pour les Aixois et les Provençaux, le soir de Noël a toujours été ancré dans les traditions de notre terroir. Ce soir-là, il est de coutume, après le Gros Souper et avant les 13 desserts, de se retrouver en famille à la messe de minuit qui célèbre la naissance de l’Enfant Jésus.



Cette année, Monseigneur Michel Desplanches, Vicaire Général du diocèse d’Aix et Arles et Majoral du Félibrige, accompagné par les groupes de maintenance provençale aixois en costume traditionnel vous invitent à partager en famille la célébration d’un Noël provençal lors de la messe de minuit en l’église du Saint Esprit d’Aix-en-Provence.



La célébration débutera dès 23h30 par un « passo-carriero » traditionnel où les groupes provençaux déambuleront de la place des Augustins au parvis de l’église du Saint-Esprit.



À partir de minuit, la messe sera rythmée par les galoubets et tambourins, l’Orgue et les cantiques en langue provençale.



Avec la participation des groupes de maintenance provençale aixois :

Lei Farandoulaire Sestian,

Li Balaire dóu Rèi Reinié,

Lou Roudelet dei Mielo,

L’Ensemble Tambourinaire Sestian,

L’Effort Artistique,

Acantari,

La Belugo de Pue-Ricard,

Li Venturié.

Venez participer en famille à la célébration d’un Noël authentique dans la tradition provençale lors de la messe de minuit d’Aix-en-Provence, à l’église du Saint-Esprit

