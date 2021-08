Maisnières Maisnières Maisnières, Somme [ ANNULEE] La Journée du Randonneur Maisnières Maisnières Catégories d’évènement: Maisnières

Somme

[ ANNULEE] La Journée du Randonneur Maisnières, 29 août 2021, Maisnières. [ ANNULEE] La Journée du Randonneur 2021-08-29 09:00:00 – 2021-08-29

Maisnières Somme Maisnières 4 4 28ème édition de la Journée du randonneur à Maisnières-en-Vimeu – Annulée

Proposée Foyer rural de Maisnières-Tilloy

VTT – Trail – Marche à Maisnières en Vimeu

Départ : 9h30 – Parcours VTT Découverte famille encardré – 18 km

Départ libre de 8h30 à 9h30 – Parcours VTT (34km / 46km / 15km)

Départ libre de 8h30 à 9h30 – Parcours marche et trail (12 km et 15km)

Inscription sur place dès 8h au stade

Tarif : 4€ – Gratuit pour les enfants de -12 ans

Pas de ravitaillement sur les circuits / Boisson en canette offerte à l’arrivée

Détails Catégories d’évènement: Maisnières, Somme Autres Lieu Maisnières Adresse Ville Maisnières lieuville 50.01277#1.61912