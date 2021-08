Saint-Valery-sur-Somme Saint-Valery-sur-Somme Saint-Valery-sur-Somme, Somme (ANNULEE) Fête de l’Agneau AOP Saint-Valery-sur-Somme Saint-Valery-sur-Somme Catégories d’évènement: Saint-Valery-sur-Somme

Somme

(ANNULEE) Fête de l’Agneau AOP Saint-Valery-sur-Somme, 18 septembre 2021, Saint-Valery-sur-Somme. (ANNULEE) Fête de l’Agneau AOP 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-18

La promotion de la viande d'agneau sous Appellation d'Origine Protégée (AOP) et le savoir-faire des éleveurs seront au cœur de cet événement qui se tiendra pour la quatrième année consécutive. Toute la journée : marché du terroir, exposition du concours photo, démonstration de tonte de moutons et d'échographies sur les brebis, exposition et ventes de béliers. Programme : – 10h00 : Départ de l'ancien local Point P à Saint-Valery-sur-Somme pour une transhumance des agneaux suivie d'une sortie en Baie de Somme, – 11h00 : Démonstration de chiens de troupeaux, – 12h30 : Repas 20€ personne (réservation obligatoire), – 13h30 : Concert animé par le groupe Just'in, – 15h00 : Démonstration de chiens de troupeaux m.delmotte@somme.chambagri.fr https://www.agneaubaiedesomme.com/

