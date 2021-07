Saint-Sever Saint-Sever Landes, Saint-Sever ANNULÉE : Exposition Artisanale, Les Ateliers de l’Aiguillerie Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

ANNULÉE : Exposition Artisanale, Les Ateliers de l'Aiguillerie 2021-08-12 14:30:00 – 2021-08-12 20:00:00 rue du Général Lamarque Aux Jacobins

Saint-Sever Landes Saint-Sever Rendez-vous des métiers traditionnels et contemporains pour mettre à l’honneur la véritable valeur du travail manuel de qualité.

Cette année, 40 artisans d’art et artistes présentent leur travail au public. Des démonstrations, des initiations (savon, vitrail…) sont proposés. Une buvette-sandwicherie complète l’offre, permettant de profiter à loisir de la terrasse aménagée dans le cloître. Cette année 40 artisans d’art et artistes présentent leur travail au public : démonstrations, initiations, buvette à l’ombre du cloître, animations, peinture, Rendez-vous des métiers traditionnels et contemporains pour mettre à l’honneur la véritable valeur du travail manuel de qualité.

