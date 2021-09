Annulée Caves Ouvertes – Champagne A.D. COUTELAS Dizy, 11 septembre 2021, Dizy.

Annulée Caves Ouvertes – Champagne A.D. COUTELAS 2021-09-11 – 2021-09-11 Champagne A.D. COUTELAS 557 avenue du Général Leclerc

Dizy Marne Dizy Marne

Visite des caves voûtées, des pupitres. Présentation d’anciens outils. Ficelage à l’ancienne.

Départ de la visite à 10:00.

Visit of the vaulted cellars and the desks. Presentation of old tools.

Old fashioned tying.

Departure of the tour at 10.00 am

contact@champagne-adcoutelas.com http://www.champagne-adcoutelas.com/

dernière mise à jour : 2021-09-04 par Office de tourisme de Hautvillers, entre vignes et forêts S.I.T Partagé de la MarneS.I.T Partagé de la Marne