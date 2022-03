ANNULEE – Audition d�orgue : des Pieds et des Mains Chamb�ry Chamb�ry Catégorie d’évènement: Savoie

ANNULEE – Audition d�orgue : des Pieds et des Mains Chamb�ry, 30 mars 2022, Chamb�ry. ANNULEE – Audition d’orgue : des Pieds et des Mains Rue Saint Antoine Eglise Notre Dame Chambéry

2022-03-30 16:00:00 16:00:00 – 2022-03-30 17:00:00 17:00:00 Rue Saint Antoine Eglise Notre Dame

Chambéry Savoie Audition des élèves des classes d’orgue de la Cité des Arts et du conservatoire de Voiron, professeur Muriel Groz amis.ste-chapelle73@sfr.fr +33 6 78 79 70 18 http://lesamisdelasaintechapelle.e-monsite.com/ Rue Saint Antoine Eglise Notre Dame Chambéry

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégorie d’évènement: Savoie Autres Lieu Chambéry Adresse Rue Saint Antoine Eglise Notre Dame Ville Chamb�ry lieuville Rue Saint Antoine Eglise Notre Dame Chamb�ry Departement Savoie

Chambéry Chamb�ry Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chambry/

ANNULEE – Audition d�orgue : des Pieds et des Mains Chamb�ry 2022-03-30 was last modified: by ANNULEE – Audition d�orgue : des Pieds et des Mains Chamb�ry Chambéry 30 mars 2022 Savoie

Chamb�ry Savoie