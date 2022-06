ANNULEE – 6eme randonnée pédestre et vtt Le Broc Le Broc Catégories d’évènement: 63500

Le Broc

ANNULEE – 6eme randonnée pédestre et vtt Le Broc, 12 juin 2022, Le Broc. ANNULEE – 6eme randonnée pédestre et vtt Maison des associations 4 Route de Bergonne Le Broc

2022-06-12 08:00:00 08:00:00 – 2022-06-12 17:00:00 17:00:00 Maison des associations 4 Route de Bergonne

Le Broc 63500 Le Broc EUR 5 5 RANDONNEE ANNULEE

Parcours pédestre 6kms et 16kms. Parcours vtt 25kms et 50kms.

Ravitaillement au départ et collation à l’arrivée.

Evènement organisée par Carbabroc. mylene.bastin@orange.fr +33 6 84 11 01 41 Maison des associations 4 Route de Bergonne Le Broc

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: 63500, Le Broc Autres Lieu Le Broc Adresse Maison des associations 4 Route de Bergonne Ville Le Broc lieuville Maison des associations 4 Route de Bergonne Le Broc Departement 63500

Le Broc Le Broc 63500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-broc/

ANNULEE – 6eme randonnée pédestre et vtt Le Broc 2022-06-12 was last modified: by ANNULEE – 6eme randonnée pédestre et vtt Le Broc Le Broc 12 juin 2022 63500 Le Broc

Le Broc 63500