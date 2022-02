Annulé | ZIGUILÉ Théâtre Éphémère Évry-Courcouronnes, 20 avril 2022, Évry.

Annulé | ZIGUILÉ

Théâtre Éphémère Évry-Courcouronnes, le mercredi 20 avril à 20:00

Partir à la recherche des enfants que nous avons été. Émilie Smith, danseuse touche-à-tout et Eric Maufrois, adepte de Parkour, allient leurs deux univers pour une discipline circassienne : le porté acrobatique ! Le duo, à la fraîcheur communicative, nous fait retrouver notre part enfantine, trop souvent laissée de côté. De portés en acrobaties et de chutes en poursuites et en bagarres, le duo fait ainsi du plateau jonché de boulettes de papier un espace où le désir peut s’exprimer avec un enthousiasme de cour de récré. Au cirque comme dans l’enfance, les corps aiment jouer, se jeter, et jouer à se faire peur. Ziguilé est une ode à la passion et à la liberté. Séances scolaires : mardi 19, jeudi 21 et vendredi 22 avril à 14h45

Plein tarif : 12€ / Tarif réduit : 6€

Dès 7 ans

Théâtre Éphémère Évry-Courcouronnes 7 rue Père André Jarlan 91000 Évry-Courcouronnes Évry Essonne



