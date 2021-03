ANNULÉ – WORKSHOP – ATELIER EN FAMILLE, 10 mars 2021-10 mars 2021, Quarante.

ANNULÉ – WORKSHOP – ATELIER EN FAMILLE 2021-03-10 – 2021-03-10

Quarante Hérault Quarante

Les workshops du mercredi sont des ateliers d’art parents-enfants, proposés une fois par mois dans le cadre des expositions accueillies au Domaine de Roueïre.

Après avoir visité l’exposition en cours, l’artiste vous invitera dans son univers, vous expliquera son art et vous guidera dans la création d’une œuvre personnelle.

Mercredi 10 mars – 14h

Autoportrait : comme chien et chat – Exposition Bream Bank

Cette nuit, j’ai rêvé être un animal… un chat, un chien ? Comment se représenter ? Apprenez à vous mettre en scène dans un extérieur chatoyant et à travailler sur les couleurs et les textures en utilisant la peinture sur toile.

Workshop mené par Laure Mary-Couégnias, artiste et plasticienne

Tarif : 6€/personne (1 enfant + 1 accompagnant)

Organisé par le service éducatif de la Communauté de Communes Sud-Hérault

Les workshops du mercredi sont des ateliers d’art parents-enfants, proposés une fois par mois dans le cadre des expositions accueillies au Domaine de Roueïre.

+33 4 67 62 36 26

Les workshops du mercredi sont des ateliers d’art parents-enfants, proposés une fois par mois dans le cadre des expositions accueillies au Domaine de Roueïre.

Les workshops du mercredi sont des ateliers d’art parents-enfants, proposés une fois par mois dans le cadre des expositions accueillies au Domaine de Roueïre.

Après avoir visité l’exposition en cours, l’artiste vous invitera dans son univers, vous expliquera son art et vous guidera dans la création d’une œuvre personnelle.

Mercredi 10 mars – 14h

Autoportrait : comme chien et chat – Exposition Bream Bank

Cette nuit, j’ai rêvé être un animal… un chat, un chien ? Comment se représenter ? Apprenez à vous mettre en scène dans un extérieur chatoyant et à travailler sur les couleurs et les textures en utilisant la peinture sur toile.

Workshop mené par Laure Mary-Couégnias, artiste et plasticienne

Tarif : 6€/personne (1 enfant + 1 accompagnant)

Organisé par le service éducatif de la Communauté de Communes Sud-Hérault