Annulé | Visite libre, grande braderie d’affiches & diaporama sur les travaux de rénovation ! Cinéma Eldorado, 19 septembre 2021, Dijon.

Cinéma Eldorado, le dimanche 19 septembre à 09:00

L’équipe de l’Eldorado et le Collectif Eldo vous accueillent toute la matinée autour d’un petit déjeuner convivial offert. Les portes du cinéma vous seront ouvertes et vous pourrez, entre deux activités (visite de cabine, balade contée, discussion sur le fonctionnement d’un cinéma indépendant Art&Essai, braderie d’affiches) déambuler à votre guise, furtivement ou non, dans les arcanes de l’Eldo. Un diaporama en continu présentant des images des travaux de réhabilitation et de mise en conformité du bâtiment sera projeté dans la grande salle, et une grande braderie d’affiches sera installée dans le hall du cinéma (grandes, petites, récentes, rares, de collection).

Entrée libre et gratuite

Venez déambuler dans le coeur du cinéma Eldorado, vous informer sur les derniers travaux de rénovation du lieu tout en chinant quelques affiches !

Cinéma Eldorado 21 rue Alfred de Musset 21000 Dijon Dijon Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T13:30:00