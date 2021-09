Surba Ancienne plâtrerie Ariège, Surba Annulé | Visite libre avec panneaux explicatifs Ancienne plâtrerie Surba Catégories d’évènement: Ariège

Surba

Annulé | Visite libre avec panneaux explicatifs Ancienne plâtrerie, 18 septembre 2021, Surba. Annulé | Visite libre avec panneaux explicatifs

Ancienne plâtrerie, le samedi 18 septembre à 10:00 Cette visite libre est facilitée par la pose de panneaux explicatifs. Toutefois une personne sera présente pour des explications plus précises. Ancienne plâtrerie Route du col de Port, 09400 Surba Surba Ariège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ariège, Surba Autres Lieu Ancienne plâtrerie Adresse Route du col de Port, 09400 Surba Ville Surba lieuville Ancienne plâtrerie Surba