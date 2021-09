Gruissan Site de Graniès Aude, Gruissan Annulé | Visite guidée du site des blockhaus Site de Graniès Gruissan Catégories d’évènement: Aude

Gruissan

Annulé | Visite guidée du site des blockhaus Site de Graniès, 18 septembre 2021, Gruissan. Annulé | Visite guidée du site des blockhaus

Site de Graniès, le samedi 18 septembre à 13:30 Places limitées

Les blockhaus du site de Graniès, stigmates d’une sombre guerre (1939-1945) sont des fortifications uniques dans l’Aude. Visite par le Patrimoine Militaire Gruissanais. Site de Graniès Granies, 11430 Gruissan Gruissan Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aude, Gruissan Autres Lieu Site de Graniès Adresse Granies, 11430 Gruissan Ville Gruissan lieuville Site de Graniès Gruissan