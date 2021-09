Ainay-le-Vieil Château d'Ainay-le-Vieil Ainay-le-Vieil, Cher Annulé | Visite guidée du musée d’arts et traditions populaires Château d’Ainay-le-Vieil Ainay-le-Vieil Catégories d’évènement: Ainay-le-Vieil

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château d’Ainay-le-Vieil Tarif : 8€ | Les horaires sont susceptibles d’être modifiés. Contacter la boutique du château pour plus de renseignements

Il vous plonge dans la vie du village d’Ainay-le-Vieil en 1914. Vous découvrirez le monde rural, ses coutumes, sa vie quotidienne et la richesse des métiers qui existaient à l’époque. Château d’Ainay-le-Vieil Château 18200 Ainay-le-Vieil Ainay-le-Vieil Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:30:00

