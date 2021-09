Annulé | Visite guidée du cimetière du Calvaire Cimetière du Calvaire, 18 septembre 2021, Paris.

Annulé | Visite guidée du cimetière du Calvaire

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cimetière du Calvaire

D’une surface de 600m², le cimetière du Calvaire est le plus petit et le plus ancien cimetière de Paris accolé à une église paroissiale. Il n’est ouvert que le 1er novembre. Propriété de la Ville de Paris, mitoyen de l’église Saint-Pierre de Montmartre, seul bâtiment restauré subsistant de l’ancienne abbaye de Bénédictines fondée en 1133-1134, ce site est inscrit au titre des monuments historiques (Butte Montmartre). Sa proximité avec l’église, qui est également classée lui assure une protection supplémentaire. Situé à l’emplacement d’une ancienne nécropole mérovingienne du VIIe siècle, ce cimetière doit son nom au Calvaire, érigé dans le jardin qui le jouxte et qui fut commandé en 1833 par le curé de Saint-Pierre de Montmartre. La porte d’accès en bronze, ainsi que celles de l’église, ont été offertes par le sculpteur du Vatican, Tommaso Gismondi (1906-2003) en 1980. Elle représente la Résurrection du Christ On sait peu de chose sur l’origine de ce cimetière créé en 1688, sinon qu’il s’étendait à l’époque, de l’actuelle église Saint-Pierre (autrefois une chapelle du VIe siècle), jusque sous le Sacré-Cœur. Des sarcophages mérovingiens furent découverts en 1875-1876 lors de la mise en place des fondations du Sacré Cœur. En 1875-1891, on retrouva derrière l’abside et devant la façade de l’église Saint-Pierre, des sépultures des XIIIe, XIVe, XVe et XVIe siècles. Jusqu’en 1688, la population de Montmartre peu nombreuse inhumait ses morts dans la chapelle des sœurs bénédictines de Montmartre qui devint bientôt trop petite. L’abbesse Marie-Anne D’Harcourt, de la Maison de Lorraine céda une partie du verger de l’abbaye à la paroisse. Puis en 1697, les religieuses donnèrent une seconde parcelle sous condition qu’y soit inclus le clocher de la future église. Le cimetière atteignit alors la surface qu’il a aujourd’hui. Les enterrements y eurent lieu jusqu’à la Révolution, période à laquelle il fut saccagé.

D’une surface de 600m², le cimetière du Calvaire est le plus petit et le plus ancien cimetière de Paris accolé à une église paroissiale. Il n’est ouvert que le 1er novembre.

Cimetière du Calvaire 2 rue du Mont-Cenis 75018 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00