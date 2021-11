Arles Musée Réattu Arles, Bouches-du-Rhône Annulé | Visite goûter en famille « La boîte à images » Musée Réattu Arles Catégories d’évènement: Arles

Musée Réattu, le jeudi 4 novembre à 14:00

**« La boîte à images »** ————————- ### Visite goûter en famille Rendez-vous au musée Réattu pour partir, ensemble, à la découverte de l’exposition « Arles, capitale de la photographie » présentée à la chapelle des Trinitaires. Là-bas, des photographies appartenant au musée déclinent les différents regards que les artistes de passage à Arles ont portés sur ses monuments et sites les plus célèbres. Sur le chemin du retour, nous nous aventurerons à notre tour dans les rues et les monuments munis d’une mystérieuse boîte, puis c’est en chambre noire, à la commanderie Sainte-Luce, que nous découvrirons ce qu’elle cache… Après un délicieux goûter, chacun repartira avec ses images développées. Durée : 2h environ. Pour les 6-11 ans accompagnés d’un parent. Sur réservation avant le vendredi 29 octobre à 17h, au 04 90 49 37 58 ou [reattu.reservation@ville-arles.fr](mailto:reattu.reservation@ville-arles.fr). Atelier sous réserve de bonnes conditions météorologiques

5€ par personne (comprend l’entrée, la visite et le goûter)

Une visite goûter à la déouverte de l’exposition « Arles, capitale de la photographie » présentée à la chapelle des Trinitaires. Musée Réattu 10 rue du Grand-prieuré 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

2021-11-04T14:00:00 2021-11-04T16:00:00

