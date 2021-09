Annulé | Visite de l’Orgue Renaissance 1568 Ancienne collégiale Saint-Pierre, 18 septembre 2021, Saint-Julien-du-Sault.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ancienne collégiale Saint-Pierre

Placé sur une tribune en bois sur le côté nord de la nef principale, le petit orgue “Renaissance” de l’église Saint-Pierre a été construit en 1568, comme en témoigne la date gravée sur la tourelle centrale du buffet, ce qui en fait l’un des buffets d’orgue les plus anciens de France (avec celui de l’Abbatiale de Saint-Savin, dans les Hautes-Pyrénées). On ne connaît malheureusement pas le nom de son constructeur. En 1695, la restauration de l’Orgue est confiée à Julien TRIBUOT, facteur d’orgue du Roi Louis XV et père de Marcellin TRIBUOT qui réalisa l’orgue de Villeneuve-le-Roi en 1737. Julien TRIBUOT démonta tous les jeux, ainsi que les 12 tuyaux de façade et ajouta à l’instrument un jeu de Trompette et un Cornet de IV rangs sur un demi-clavier d’Echo. Vers 1770, des travaux d’un montant de 1.500 livres furent effectués par le Facteur Pierre CROCHU, de Châlons-sur-Marne. La partie instrumentale de l’orgue est classée au titre objet par les Monuments Historiques depuis le 12 Mai 1978. De 2003 à 2008, l’entreprise de Bertrand CATTIAUX de Liourdres (Corrèze) a restauré l’instrument tel qu’il existait en 1737, conformément aux Archives Paroissiales entreposées à l’Archevêché de Sens. Il a été réinstallé sur sa tribune en 2011, après la fin des travaux de restauration du chœur. Lors du démontage de l’orgue, Bertrand CATTIAUX a découvert des parchemins en caractères gothiques, (certains présentant des dessins ou des portées musicales), qui assuraient l’étanchéité de certaines pièces de bois. Des motifs polychromes sont apparus sous la couche de peinture métallisée de certains tuyaux. Une statue polychrome en bois, représentant Saint Julien en cavalier, est placée sur l’entablement de l’orgue. (Source : Wikipedia – Eglise St Pierre de St Julien du Sault) Jusqu’à la Révolution, l’orgue possédait un dessus de clavier d’Echo, avec un jeu de Trompette et un Cornet de IV rangs, installé par Julien TRIBUOT en 1695. Mais Bertrand CATTIAUX n’a pas rétabli ce demi-clavier… L’instrument restauré a été inauguré en Octobre 2011

Visite commentée de l’Orgue, Récitals, Visite commentée de la Collégiale.

Ancienne collégiale Saint-Pierre Place du général Leclerc 89330 Saint-Julien-du-Sault Saint-Julien-du-Sault Yonne



2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:15:00