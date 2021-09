Cayenne Direction des affaires culturelles de Guyane Cayenne, Guyane Annulé | Visite de l’Ancienne Douane Direction des affaires culturelles de Guyane Cayenne Catégories d’évènement: Cayenne

Venez découvrir notre bâtiment de l’ancienne douane situé sur le vieux port de Cayenne, actuel bureau du Ministère de la culture de Guyane. Nous vous accompagnerons, petits et grands, lors d’une visite avec toutes les mesures sanitaires qui s’imposent. Pour la visite, l’inscription est obligatoire et les places seront limitées par groupes de 15 personnes (n’oubliez pas votre pièce d’identité) Evolution à prévoir en fonction de la crise sanitaire actuelle Vous souhaitez vous plongez dans l’histoire de l’Ancienne Douane? Direction des affaires culturelles de Guyane 4 rue du vieux port, Cayenne Cayenne Guyane

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00

