La visite de 45 minutes inclut les salles d’audiences, l’escalier d’honneur, ornés dans l’esprit des arts décoratifs et du style de l’Empire, et les couloirs de la Présidence où sont gravés les noms de tous les juges depuis 1564, première année de fonctionnement du tribunal de commerce de Paris. Les conférenciers présentent les activités du tribunal, le rôle et les missions des juges consulaires ainsi que leur contribution à l’économie de la Capitale et nationale.

Événement annulé

Visites commentées par des juges conférenciers. La construction du tribunal de commerce (1860 – 1865) fait partie du plan de réaménagement voulu par Napoléon III et le baron Haussmann.

