Église classée au titre des monuments historiques. Vous pourrez découvrir la remarquable Chapelle des Âmes du purgatoire, décor en trompe-l’oeil de Brunetti (vers 1765), unique exemple à Paris. Des tableaux sur la vie de Saint-Vincent-de-Paul ainsi que différentes peintures et statuaires. Les tombes célèbres dont celle du présumé Louis XVII (dont le coeur a été transféré à la Basilique de Saint-Denis).

Remarquable chapelle des âmes du purgatoire, décor en trompe-l'œil de Brunetti (vers 1765), unique exemple à Paris. Tableaux et statuaires classées au titre des Monuments. historiques. Église Sainte-Marguerite 36 rue Saint-Bernard 75011 Paris

