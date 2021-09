Saint-Laurent-du-Maroni Camp de la transportation Guyane, Saint-Laurent-du-Maroni Annulé | Visite abattis Washiba Camp de la transportation Saint-Laurent-du-Maroni Catégories d’évènement: Guyane

Saint-Laurent-du-Maroni

Annulé | Visite abattis Washiba Camp de la transportation, 19 septembre 2021, Saint-Laurent-du-Maroni. Annulé | Visite abattis Washiba

Camp de la transportation, le dimanche 19 septembre à 07:30

Abattis Washiba, avec l’association Hanaba Lokono qui nous emmène à la rencontre de l’agriculture arawak sur la route de Saint-Jean. Découvrez la transformation traditionnelle des produits et leur dégustation à l’abri d’un carbet.

Sur inscription

Abattis Washiba, avec l’association Hanaba Lokono Camp de la transportation Case d’entrée droite de la transportation, Saint Laurent du Maroni, Guyane Française Saint-Laurent-du-Maroni Guyane

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T07:30:00 2021-09-19T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Guyane, Saint-Laurent-du-Maroni Autres Lieu Camp de la transportation Adresse Case d'entrée droite de la transportation, Saint Laurent du Maroni, Guyane Française Ville Saint-Laurent-du-Maroni lieuville Camp de la transportation Saint-Laurent-du-Maroni