ANNULÉ — Vintage Mesquer Festival Complexe de la Vigne, 7 mai 2022, Mesquer.

ANNULÉ — Vintage Mesquer Festival

du samedi 7 mai au dimanche 8 mai à Complexe de la Vigne

Faites un bond dans le passé pendant ce grand week-end d’animations, de concerts, de spectacles, et autres festivités ! Un focus spécial vous permettra de replonger dans l’univers des premiers jeux vidéo et autres jeux d’arcade. Au programme de ce week-end : **Retrogame zone**: Consoles en accès libre. Animations autour du jeu vidéo et de la pop culture (quiz, Tetris géant, activités enfants). **Bar à jeux mobile « La dinette »**. Espace ludique mettant en scène nos flegmatiques serveurs dans une ambiance rétro. Ils viendront vous servir des rafraîchissements ludiques au lieu d’habituelles boissons. A la carte, vous y retrouvez des jeux accessibles pour tous âges. véhicules anciens et solex **Salon exposants – boutiques Vintage** (vêtements, mobiliers, déco, vinyls…) **Costumerie ambulante “des habits et vous”**, curieux espace d’où l’on ressort costumé de la tête au pied, est un vestiaire qui regorge de tenues aussi riches que variées. Prenez-vous au jeu de la sape* et habillez-vous le temps d’un événement. Effet garanti ! **Spectacles** gratuits : Mademoiselle Orchestra, les Pin-Up de l’Ouest… Bar et restauration sur place.

Entrée: 0

Complexe de la Vigne Rue des Sports 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T09:00:00 2022-05-07T19:00:00;2022-05-08T09:00:00 2022-05-08T19:00:00