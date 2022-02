Annulé | Valoriser votre look pour décrocher un emploi Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes Catégories d’évènement: Trappes

Yvelines

Annulé | Valoriser votre look pour décrocher un emploi Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines, 3 février 2022, Trappes. Annulé | Valoriser votre look pour décrocher un emploi

Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines, le jeudi 3 février à 09:30

Construisez votre garde-robe professionnelle en fonction de votre style et de votre métier. — 2 séances obligatoires — _Session 1 : jeudi 3 février_ _Session 2 : jeudi 10 février_ **Animé par Sylvie Destruel, Coach en image** **INSCRIPTION OBLIGATOIRE au 01 34 82 82 61** Venez découvrir astuces et conseils pour vous mettre en valeur. Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines 1 rue des Hêtres, Trappes Trappes Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-03T09:30:00 2022-02-03T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Trappes, Yvelines Autres Lieu Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Adresse 1 rue des Hêtres, Trappes Ville Trappes lieuville Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes Departement Yvelines

Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trappes/

Annulé | Valoriser votre look pour décrocher un emploi Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines 2022-02-03 was last modified: by Annulé | Valoriser votre look pour décrocher un emploi Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines 3 février 2022 Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes Trappes

Trappes Yvelines