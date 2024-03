Annulé | Trésors d’Égypte Le Grand Sud Lille, mercredi 3 avril 2024.

Annulé | Trésors d’Égypte Les jeunes s’unissent en musique pour un monde équitable Mercredi 3 avril, 19h00 Le Grand Sud Gratuit sur inscription

[Concert]

➡ Trésors d’Égypte. Les jeunes s’unissent en musique pour un monde équitable

Le Grand Sud

Mer. 3 avril | 19h

Gratuit sur inscription – https://www.helloasso.com/associations/partage-avec-les-enfants-du-monde/evenements/tresors-d-egypte

Depuis 2013, PARTAGE organise des tournées artistiques de sensibilisation aux Droits de l’Enfant en leur offrant la possibilité de s’exprimer de la manière qui leur convient le mieux : par la danse, le chant, la musique ou l’art en général, nous les rendons acteurs de leur avenir.

Cette année, l’association PARTAGE accueille 21 élèves de son partenaire l’AHEED en Égypte qui agit dans le secteur de l’éducation et dans le domaine du développement communautaire.

Originaires de Louxor et d’Al Minya, ces 21 jeunes parcourrons 8 villes de France pour proposer un spectacle unique mêlant musique, chant, danse et l’art martial traditionnel Tahteeb, reconnu au Patrimoine Intangible de l’UNESCO. Initialement réservé aux garçons, l’AHEED a élargi cette pratique ancestrale aux jeunes filles. Les spectateurs auront le privilège de voir sur scène des filles et des garçons qui pratiquent ensemble cet art égyptien.

Au-delà du spectacle, ces jeunes ambassadeurs et citoyens du monde ont un message fort à transmettre : celui d’une société où les droits des filles et des garçons sont respectés de manière équitable.

Événement organisé en partenariat entre l’association Partage et son antenne Nord et le Grand Sud.

Découvrez le travail de l’association PARTAGE et plus d’informations sur cette tournée sur leur site internet.

Concert | Tout public

Concert | Tout public

Le Grand Sud 50 rue de l'Europe, 59000 LILLE

PARTAGE