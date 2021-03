Villeneuve-d'Ascq Grange de la Ferme Dupire- 80,rue Yves Decugis (métro Triolo)- Nord, Villeneuve-d'Ascq Annulé | « Tous contes faits » Carte blanche à Maribambelle… Grange de la Ferme Dupire- 80,rue Yves Decugis (métro Triolo)- Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Grange de la Ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo)-, le jeudi 11 mars à 20:30

Marie-Hélène Candaes Après des années d’écriture en solitaire, Maribambelle a choisi la voie du conte pour partager ses mots. Parce que les histoires sont des oasis dans les déserts, des pépites d’or sur les monts de gravier, de l’eau de bleuet sur les paupières quand la vie pique les yeux comme un méchant shampooing. Maribambelle propose, avec quelques complices, de vous parler de ce monde qui va, cahin-caha, avec ses bonheurs, ses malheurs, ses chagrins et ses espoirs.

8/5 € Abonnements à tarifs dégressifs.

2021-03-11T20:30:00 2021-03-11T22:00:00

