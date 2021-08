ANNULÉ – TOURNÉE HÉRAULT VACANCES Saint-Martin-de-Londres, 13 août 2021, Saint-Martin-de-Londres.

ANNULÉ – TOURNÉE HÉRAULT VACANCES 2021-08-13 17:00:00 – 2021-08-13 22:00:00

Saint-Martin-de-Londres Hérault Saint-Martin-de-Londres

ANNULÉ

UN ITINERAIRE CONVIVIAL ET FESTIF!

Du littoral à l’arrière-pays, plusieurs communes vous proposeront cet été de découvrir l’art de vivre héraultais : animations, culture pour tous, activités sportives, restauration de produits frais et locaux, vous y trouverez forcément votre bonheur !

Le Département de l’Hérault créait en 2020 un dispositif unique, la grande « Tournée Hérault Vacances ». Il s’engage avec lui à valoriser l’attractivité de tous les territoires héraultais, à soutenir la culture et ses acteurs et à encourager la consommation locale.

DES ARTISTES 100% HERAULTAIS

Les artistes viendront rythmer la Tournée : “MARAKAY” un duo d’argentin dans un style latino, le groupe “TWO FOR FOLKS” qui proposeront un contenu Pop/Jazz, Les INCOS au répertoire moderne, élégant, entre création originale et remix groovy chic, M’S ACOUSTIC aux influences pop, rock, reggae, soul, K-HELLO au répertoire jazz et bossa nova, LES BETTY ARGO Duo franco-suédois d’électro pop, SAX IN THE WOOD au répertoire jazzy lounge, LA VIE EST UNE FÊTE et bien d’autres encore. Belle ambiance garantie !

DES PRODUCTEURS 100% LOCAUX POUR REGALER VOS PAPILLES

L’Hérault est riche d’une diversité de produits de qualité. Pour défendre son agriculture, sa viticulture, sa pêche et sa conchyliculture en cette période particulière, le Département n’a qu’un seul mot d’ordre : consommer local !

Plusieurs marchés producteurs ont été invités pour vous faire déguster les meilleurs produits du territoire. Fromagers, charcutiers, boulangers, viticulteurs, food trucks et autres producteurs vous feront voyager les papilles.

DES CONSEILS POUR PASSER UN BON ETE

Au fil de ces étapes, les associations partenaires du Département accompagneront la Tournée de leurs conseils attentionnés pour que vous passiez un bon été :

Ligue contre le cancer, Coopère 34, Sécurité Routière, EID Méditerranée et Objectif zéro mégots.

DES ANIMATIONS SPORTIVES, VIRTUELLES ET CEREBRALES POUR TOUS

Pour celles et ceux qui voudraient se dépenser, un large panel d’activités sera proposé aux héraultais et vacanciers

par une équipe d’animateurs qualifiés d’Hérault Sport :

Zumba, Fitness, Badminton, Tennis Ballon, Handball, Tir au laser, initiation à l’Haltérophilie avec Clermont Sports Haltérophilie.

Des jeux de logique et d’habileté seront aussi de la partie, avec divers jeux en bois : Billard Hollandais, Jeu de la Grenouille, Fakir, Zig Zag, Puissance 4 et bien d’autres !

Le Podium Numérique, nouveauté de cette édition, viendra compléter quant à lui le programme en alliant du sport virtuel et de l’activité physique : Rencontres Fifa, vélos connectés, précis-foot, rugby park…

Photos, vidéos, JEUX CONCOURS… vous pourrez suivre, commenter et partager la tournée Hérault vacances sur nos réseaux sociaux.

A NE PAS OUBLIER, LE RESPECT DES GESTES BARRIERES

De nombreuses mesures seront mises en place pour respecter les gestes barrières :

• Pass sanitaire obligatoire.

• Toutes les étapes de la tournée sont organisées dans des espaces en plein air.

• Des espaces distanciés pour chaque animation.

• Une borne distribuant du gel hydroalcoolique sur chaque espace d’animation.

• Un protocole de nettoyage avec du produit pulvérisé bactéricide sur les transats et surfaces toilées sur toute la durée de l’événement, ainsi qu’en fin de manifestation.

La grande Tournée Hérault Vacances recommence cet été pour une seconde édition ! Le Département, Hérault Sport et Hérault tourisme proposent des animations gratuites, NON STOP ! Sport, musique et produits du terroir vous attendent !

dernière mise à jour : 2021-08-05 par