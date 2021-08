Fayence Fayence Fayence, Var ANNULE TOP HIT 80 Fayence Fayence Catégories d’évènement: Fayence

Var

ANNULE TOP HIT 80 Fayence, 20 août 2021, Fayence. ANNULE TOP HIT 80 2021-08-20 21:30:00 21:30:00 – 2021-08-20 23:30:00 23:30:00 Espace culturel 2 rue du Terme

Fayence Var Fayence EUR 15 Un spectacle 100% Live entièrement dédié aux années 80 dapec@ville-fayence.fr +33 4 94 85 00 35 https://www.ville-fayence.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-05 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence

Détails Catégories d’évènement: Fayence, Var Autres Lieu Fayence Adresse Espace culturel 2 rue du Terme Ville Fayence lieuville 43.62309#6.69563