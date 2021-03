Amiens Amiens Amiens, Somme [Annulé] Théâtre : Pingouin discours amoureux Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Amiens Somme Amiens Somme 5 5 Spectacle annulé en raison de la crise sanitaire Amazone veut jouer, jouer à l’amour. Ça tombe bien, Abélard n’attend que ça. Pour Abélard l’amour n’a rien d’un jeu, c’est la chose la plus sérieuse au monde. Amazone ne manque guère d’imagination pour l’entraîner dans son manège.

Mais quand Abélard lui parle d’amour éternel, de passion, alors Amazone prend ses jambes à son cou. Ce discours amoureux est une exploration du langage amoureux, une délicate façon de parler de l’amour avec nos enfants. Nous sommes nourris, dès l’enfance, d’images stéréotypées.

Les modes d’emploi sur le sujet dans les romans, les films et les modes de vie, à tout âge, ne cessent de redéfinir la relation amoureuse. Dans quelle mesure le regard des autres vient-il perturber l’intime, qu’on soit petit, moyen ou grand ? Pingouin met cette question en jeu avec délice et légèreté.

