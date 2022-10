*** ANNULÉ **** Théâtre : « Moi, Daniel Blake »

2022-11-29 20:30:00 20:30:00 – 2022-11-29 22:15:00 22:15:00 8 EUR 8 25 Billetterie sur https://www.saisonculturellecahors.fr/ **** SPECTACLE ANNULÉ ***** Daniel Blake, ouvrier de 59 ans, habitant à Newcastle est victime d’un accident cardiaque qui l’oblige à cesser de travailler et à faire appel pour la première fois aux aides sociales. Il se voit contraint par l’administration à une recherche d’emploi intensive sous peine de perdre ses indemnités. Commence alors une descente aux enfers qui l’oblige à suivre de multiples procédures administratives. Il se lie d’amitié avec Katie, une jeune mère célibataire sans emploi, elle aussi confrontée à l’absurdité de l’administration. S’ensuit une belle histoire de solidarité et de soutien mutuel. Joël Dragutin propose une subtile adaptation théâtrale de l’émouvant film de Ken Loach, Palme d’or à Cannes en 2016, qui dénonce l’attitude délibérément inhumaine à l’égard des plus démunis. +33 5 65 20 88 60 Moi Daniel Blake dernière mise à jour : 2022-10-11 par

