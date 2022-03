Annulé | Théâtre d’impro Salle des fêtes Robert Sauvion Naintré Catégories d’évènement: Naintré

Salle des fêtes Robert Sauvion, le vendredi 25 mars à 20:00

Nh’ésitez pas à venir assister à des saynètes de théâtre conçues à partir des témoignages des élèves avec la compagnie Quiproquos. Ces saynètes seront suivies d’échanges animés par Delphine Le Bihan, psychologue. Gratuit, ouvert aux parents et aux élèves.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T20:00:00 2022-03-25T22:30:00

