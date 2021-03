Sommières Quai Des Arts Kédez , Sommières Sommières [ANNULE <strike>Trad’Hivernales</strike> Quai Des Arts Kédez | Sommières Sommières Catégorie d’évènement: Sommières

→ Cette année les **Trad’Hivernales** se dérouleront durant le dernier week end de l’hiver, du 17 au 21 mars 2021 à Sommières (30), contrairement aux années précédentes où le festival avait lieu à la mi-janvier. Puisqu’il n’est plus permis de danser, il n’y aura pas de bal cette année. Mais nous continueront à faire la fèsta, pour un festival peut être masqué mais certainement pas muselé.

→ Une formule Cabaret-concert sera proposée à l’Espace Durrell, accompagnée toujours de concerts au Jazz Corner Café, ainsi qu’une programmation de concerts nomades dans la ville autour des musiques traditionnelles. Sans oublier la culture occitane avec un Café Oc, du conte, ainsi qu’une diffusion du festival avec les radios locales. Programme à consulter sur : [[https://www.tradhivernales.com/](https://www.tradhivernales.com/)](https://www.tradhivernales.com/) * Concerts nomades samedi : 5 €

* Jeudi au Jazz Corner : 8 €

* Kedez (samedi ou dimanche) : 15 €

* Pass week-end au Kedez : 22 €

De 8.00 € à 22.00 €

Festival de musiques et de danses traditionnelles occitanes Quai Des Arts Kédez | Sommières 300 Avenue de la Gare, 30250 Sommières Sommières

2021-03-17T15:00:00 2021-03-17T23:59:00;2021-03-18T15:00:00 2021-03-18T23:59:00;2021-03-19T15:00:00 2021-03-19T23:59:00;2021-03-20T15:00:00 2021-03-20T23:59:00;2021-03-21T15:00:00 2021-03-21T23:59:00

