du vendredi 13 août au dimanche 15 août à Paimpol

Paimpol offrira une fois encore une invitation au voyage, au rêve et à l’évasion, à la rencontre, à la joie et à la bonne humeur, au dépaysement… avec à la clé de belles découvertes musicales. Nouvelle édition du festival biennal Chant de Marin de Paimpol. Musiques du monde, musique bretonne, chants de marins, fanfares, bagadoù, 160 groupes, 400 concerts, 200 bateaux traditionnels, 155 000 festivaliers … Au programme, musiques du monde, chants de marin, musiques de Bretagne, fanfares, bagadoù, festoù-noz, expositions, animations jeune public, dégustations de produits locaux… sans oublier quelques deux cents bateaux traditionnels qui transformeront le port de Paimpol en décor somptueux. Le Festival du Chant de Marin et des musiques des Mers du Monde a lieu tous les 2 ans à Paimpol (22) Paimpol 12, rue du 18 Juin 22503 Paimpol Paimpol Côtes-d’Armor

