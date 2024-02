Annulé | Stage de danse africaine (tous niveaux) avec percussions live La CLEF Saint-Germain-en-Laye, dimanche 4 février 2024.

Annulé | Stage de danse africaine (tous niveaux) avec percussions live Danser la vie, danser la joie ! Venez vous ressourcer et vibrer avec nous au rythmes des percussions africaines en harmonisant le corps et l’esprit ! Dimanche 4 février, 14h15 La CLEF 40€ la séance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-04T14:15:00+01:00 – 2024-02-04T17:15:00+01:00

Fin : 2024-02-04T14:15:00+01:00 – 2024-02-04T17:15:00+01:00

Festive et expressive, la danse africaine apporte plaisir et énergie, en rythme et en mouvement ; elle s’inspire de la gestuelle africaine traditionnelle. Un voyage à travers l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale avec des chorégraphies variées et des moments d’improvisation sur les rythmes des musiciens. Les percussions proposées ont une importance majeure car elles suscitent joie et tonicité. Venez donc vous ressourcer en harmonisant le corps et l’esprit. Quelque soit votre niveau, de 13 à 77 ans.

Bon à savoir

— Un dimanche par mois (3h)

— Ados et adultes, tous niveaux

Quel tarif ?

— 40€ la séance

— Inscription sur place

Intervenante

— Sylvie Daussin

Avec percussions live

Pour en savoir plus

— accueil@laclef.asso.fr

Prochaines séances

— 17 mars

— 28 avril

— 26 mai

— 23 juin

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France

