**ANNULÉ** Spectacle : "Tanguy Pastureau n'est pas Célèbre" Pradines, 10 novembre 2021

2021-11-10 20:30:00

Pradines Lot Pradines 25 EUR Billetterie dans les Offices de Tourisme Cahors Vallée du Lot et sur Festik.net. Être une star, ça paraît fabuleux. Sauf que ça ne l’est pas. La célébrité est une galère sans nom. Lorsqu’il « Maltraite l’info » tous les midis sur France Inter avec son goût prononcé pour l’absurde, ses airs faussement nonchalants, et son style vachard… On ne va pas se mentir, on adore ça ! Alors quel plaisir de le voir franchir le pas de la scène avec un subtil one man show en poche où il nous raconte les déboires des célébrités d’hier et d’aujourd’hui. Le tout afin de démontrer l’intérêt de rester un anonyme. Véritable gentleman toujours prompt à prendre de la hauteur, il évite comme toujours de tomber dans la moquerie convenue. A droite comme à gauche, tout le monde en prend pour son grade avec ce fan de l’humour absurde des Monty Python. +33 5 65 53 20 65 Billetterie dans les Offices de Tourisme Cahors Vallée du Lot et sur Festik.net. @T Pastureau

