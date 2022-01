ANNULÉ – Spectacle – L’ivre de mots Ploufragan, 26 février 2022, Ploufragan.

ANNULÉ – Spectacle – L’ivre de mots Place de l’Église Espace Victor Hugo Ploufragan

2022-02-26 15:30:00 – 2022-02-26 16:30:00 Place de l’Église Espace Victor Hugo

Ploufragan Côtes d’Armor Ploufragan

[ Lecture à haute Voix]

Boire pour partager,

Boire pour apprécier,

Boire pour s’enivrer,

Boire pour s’aimer,

Boire pour oublier,

Boire pour créer,

Boire pour rire ou pour pleurer…

Mille et une façons de boire à découvrir tout au long de ces quelques textes, choisis avec autant de soin qu’un bon vin.

De l’Antiquité à nos jours, partout à travers le monde on a bu, on boit et on boira, du bon ou du mauvais vin, des alcools plus forts, bizarres parfois… parfois inspirants, d’autre fois dévastateurs.

Alors, tous ensemble entrons dans l’ivresse des mots !

A déguster sans modération !!!

centre.culturel@ploufragan.fr +33 2 96 78 89 24

