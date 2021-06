Lanvallay Lanvallay Côtes-d'Armor, Lanvallay ANNULE-Sortie nature surprise Lanvallay Lanvallay Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lanvallay

ANNULE-Sortie nature surprise Lanvallay, 27 août 2021-27 août 2021, Lanvallay. ANNULE-Sortie nature surprise 2021-08-27 – 2021-08-27 Rue du Quai Talard Maison de la Rance

Lanvallay Côtes d’Armor Osez et inscrivez-vous ! Lieu de rendez-vous donné lors de l’inscription

RESERVATION OBIGATOIRE Toute participation à une sortie nature donne droit à une gratuité pour la visite d’une des Maisons Nature Osez et inscrivez-vous ! Lieu de rendez-vous donné lors de l’inscription

RESERVATION OBIGATOIRE Toute participation à une sortie nature donne droit à une gratuité pour la visite d’une des Maisons Nature dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lanvallay Autres Lieu Lanvallay Adresse Rue du Quai Talard Maison de la Rance Ville Lanvallay lieuville 48.45795#-2.03584