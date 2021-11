ANNULÉ – SHOW CHORÉGRAPHIQUE ET MUSICAL OASIS Gorron, 17 novembre 2021, Gorron.

ANNULÉ – SHOW CHORÉGRAPHIQUE ET MUSICAL OASIS Gorron

2021-11-17 15:00:00 – 2021-11-17 16:40:00

Gorron 53120 Gorron

Annulé

——————

Mercredi 17 novembre 2021 à 15h à l’Espace Colmont de Gorron, un grand spectacle musical et chorégraphique live vous attend! Pas moins de 13 artistes (chanteur, chanteuse, danseuses, musiciens) et leurs 200 costumes de l’Orchestre Oasis seront sur scène pour interpréter deux tableaux “Le Voyage d’Oasis Airlines” et “Legends”.

Ouverture des portes à 14h.

30€ billetterie sur place.

Organisé par Générations Mouvement (fédération départementale) fede53@gmouv.org 02.43.69.29.96

Ouvert à tous, pas besoin d’être membre de l’association.

“OASIS AIRLINES”

Escale sur le continent Américain (Carnaval de Rio, New York…), Survol de l’Afrique, L’Orient, L’Inde (Ballet Traditionnel) et La Russie avec son Casatchok !

Retour en Europe avec un clin d’œil aux iles Britanniques (Conémara, Lord of the Danse) avant de faire une escapade en Méditerranée (Carnaval de Venise… Soleil de l’Espagne…).

Atterrissage dans la plus belle ville du Monde : PARIS (French Cancan & Final « Grand Cabaret » en plumes)

Embarquez pour un périple Grandiose, Grand spectacle avec plus de 100 costumes de scène !

Mise en scène originale, sur un rythme effréné !

« LEGENDS »

Dans un tourbillon de costumes, strass, paillettes et plumes, le show “Legends” réunit tous les éléments essentiels d’un grand spectacle avec des chorégraphies dynamiques, et les tubes légendaires des plus grandes stars musicales chantés en direct et accompagnés en live par l’orchestre : Mickaël Jackson, Johnny Halliday, Edith Piaf, Mylène Farmer, Queen, The Beatles, Charles Aznavour, The Bee-Gees, Serge Gainsbourg et bien d’autres célébrités pour un show à couper le souffle !

Toutes ces stars mythiques sont devenues de véritables « LEGENDES ».

Annulé – Show musical et chorégraphie proposé par l’orchestre Oasis

fede53@gmouv.org +33 2 43 69 29 96

dernière mise à jour : 2021-10-29 par