Espace Bernard Mantienne, le jeudi 25 mars à 20:00

réalisé par Fabienne Berthaud (2019) Suivi d’une discussion sur l’état de conscience avec Cyril Monier,

ingénieur de recherche à l’Institut des Neurosciences Paris-Saclay

(NeuroPSI – CNRS/Université Paris-Saclay) _Corine part en Mongolie, dans une communauté d’éleveurs de rennes, pour enregistrer des chants traditionnels, mais surtout pour essayer d’oublier la mort de Paul, son grand amour. Mais une rencontre va bouleverser sa vie : celle d’Oyun. Cette dernière annonce à Corine qu’elle a reçu un don rare et qu’elle doit être initiée aux rites chamaniques…_ Organisé par la ville de Verrières le Buisson

Entrée libre

Projection du film suivie d’une débat avec un scientifique Espace Bernard Mantienne 3 voie de l’Aulne, Verrières-le-Buisson Verrières-le-Buisson

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-25T20:00:00 2021-03-25T22:30:00

