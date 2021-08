Pleurtuit Pleurtuit Ille-et-Vilaine, Pleurtuit Annulé – Semaine des amis musiciens (SAM) Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pleurtuit

Annulé – Semaine des amis musiciens (SAM) Pleurtuit, 20 août 2021, Pleurtuit. Annulé – Semaine des amis musiciens (SAM) 2021-08-20 – 2021-08-20 Espace Delta 20 Rue Jules Védrine

Pleurtuit Ille-et-Vilaine Pleurtuit Annulé par l’organisateur. Les invités de la SAM (Semaine des Amis Musiciens) vous présentent leur spectacle de musique légère intitulé «L’opérette en voyage». Les solistes, les musiciens et les choristes vous emmèneront de Paris à Rio en passant par Vienne. Ils vous présenteront des extraits de La Vie Parisienne, La Veuve Joyeuse, Valses de Vienne, L’Auberge du Cheval Blanc et Séjour à Rio. Spectacles le vendredi 20 Août 20h30 et le samedi 21 Août 20h30 à l’Espace Delta. Tarifs : Adultes: 15 euros –Enfants de moins de 12 ans: 5 euros Réservation à partir du 1er Août au 02 99 61 76 26 Vendredi 20 Août – 20h30 – Espace Delta +33 2 99 61 76 26 https://www.pleurtuit.com/agenda/semaine-des-amis-musiciens-sam/ Annulé par l’organisateur. Les invités de la SAM (Semaine des Amis Musiciens) vous présentent leur spectacle de musique légère intitulé «L’opérette en voyage». Les solistes, les musiciens et les choristes vous emmèneront de Paris à Rio en passant par Vienne. Ils vous présenteront des extraits de La Vie Parisienne, La Veuve Joyeuse, Valses de Vienne, L’Auberge du Cheval Blanc et Séjour à Rio. Spectacles le vendredi 20 Août 20h30 et le samedi 21 Août 20h30 à l’Espace Delta. Tarifs : Adultes: 15 euros –Enfants de moins de 12 ans: 5 euros Réservation à partir du 1er Août au 02 99 61 76 26 Vendredi 20 Août – 20h30 – Espace Delta dernière mise à jour : 2021-08-05 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Pleurtuit Autres Lieu Pleurtuit Adresse Espace Delta 20 Rue Jules Védrine Ville Pleurtuit lieuville 48.5775#-2.06249