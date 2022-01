Annulé | Salon du livre ancien #14 Cour Mably, 20 janvier 2019, Bordeaux.

La situation des samedis Bordelais a conduit la Ville de Bordeaux à fermer les établissements culturels du centre-ville le samedi. Les organisateurs du 14ème Salon du livre ancien sont donc amenés à annuler uniquement la journée du samedi 19 janvier, en revanche le dimanche 20 janvier (de 10 h à 19 h) est maintenu. L’ALAM (Association Les Amis du Livre ancien et moderne) et le SNBB (Syndicat national des Bouquinistes et des Brocanteurs) organisent la 14ème édition de ce Salon du Livre ancien. 2 500 visiteurs sont attendus sur une journée pour dénicher les pièces rares, trouver le livre épuisé, faire des découvertes… Le Salon est ouvert à tous et à tous les âges : collectionneurs, chineurs, bibliophiles, amateurs, promeneurs, curieux. Il promet à chacun de pouvoir trouver son bonheur à tous les budgets, de quelques euros à… des sommes beaucoup plus conséquentes ! Le Salon propose des livres très anciens ou plus récents, du régionalisme, de la littérature enfantine, des ouvrages sur le voyage, sur les sciences et tous autres sujets intéressants et captivants. S’y côtoient éditions rares, BD anciennes, cartonnages des romans de Jules Verne, vieux papiers, gravures, belles illustrations, élégantes reliures, etc. etc… Il permet aussi de riches rencontres avec les libraires, professionnels compétents et passionnés. INFORMATIONS PRATIQUES : Horaires : Dimanche 20 janvier : de 10h à 19h Accès : Situé en plein centre-ville de Bordeaux, rue Mably, proche du Grand Théâtre (tramways, autobus, parking des Grand Hommes à proximité immédiate (Contacts organisation : ALAM Association Les Amis du Livre ancien et moderne 8 Rue des Bahutiers – 33 000 BORDEAUX Renseignements Salon : 06.85.28.40.96. – alambx@gmail.com

Entrée libre

Dans la salle captitulaire et sous les arcardes de la cour Mably vont s’installer une trentaine d’exposants.

