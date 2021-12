ANNULE Salle des Fêtes,Domblans (39), 31 décembre 2021, .

Salle des Fêtes, Domblans (39), le vendredi 31 décembre à 19:00

Venez nombreux terminer l’année 2021 avec nous dans le respect de nos traditions d’échange et de partage. **Bal folk** animé par les groupes « **Poules à facettes** » et « **Tradirrationnel** », bien connus pour la bonne ambiance de leurs soirées. Chacun apporte un plat salé ou sucré pour 6, ainsi qu’un peu d’aide avant, ou pendant la soirée, et nous nous chargeons de l’apéritif, du pain, des vins et du café. Tarif : 22€ (20€ pour les adhérents), gratuit pour les enfants jusqu’8 ans, avant le 15 décembre 2021, 27 et 25€ après cette date. Inscription obligatoire (0632887372), envoi du bulletin d’inscrition (sur le site ) et du paiement au 5 chemin des Vignes 39110 La Chapelle Sur Furieuse. Facebook : Alonsenfolk alonsenfolk@gmail.com *source : événement [ANNULE](https://agendatrad.org/e/34945) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Salle des Fêtes,Domblans (39) Chemin de la Salle des Fêtes Salle des Fêtes, 39210 Domblans, France



