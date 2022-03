Annulé – Rolex Monte-Carlo Masters Roquebrune-Cap-Martin Roquebrune-Cap-Martin Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Annulé – Rolex Monte-Carlo Masters Roquebrune-Cap-Martin, 9 avril 2022, Roquebrune-Cap-Martin. Annulé – Rolex Monte-Carlo Masters Monte-Carlo Country Club 155 avenue Princesse Grace Roquebrune-Cap-Martin

2022-04-09 – 2022-04-17 Monte-Carlo Country Club 155 avenue Princesse Grace

Roquebrune-Cap-Martin Alpes-Maritimes Roquebrune-Cap-Martin Premier grand tournoi sur terre battue en Europe, le Rolex Monte-Carlo Masters est également un plateau exceptionnel avec chaque année la participation des meilleurs joueurs du monde qui s’affrontent sur les courts du prestigieux Monte-Carlo Country Club. info@smett.mc +33 37797987000 http://montecarlotennismasters.com/ Monte-Carlo Country Club 155 avenue Princesse Grace Roquebrune-Cap-Martin

