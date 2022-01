ANNULÉ – Rendez-vous famille : Découverte de la mosaïque Étretat, 23 février 2022, Étretat.

ANNULÉ – Rendez-vous famille : Découverte de la mosaïque Étretat

2022-02-23 15:00:00 – 2022-02-23

Étretat Seine-Maritime Étretat

L’Explorateur Hiver 2021-2022 – Un atelier proposé par Myriamosaïc.

Myriamosaïc vous fera parvenir cet art qui nécessite créativité et minutie ! Pendant que certains dessineront, d’autres couperont puis il faudra choisir les couleurs et coller. Appliquez-vous pour repartir avec la plus belle œuvre ! En décembre, vous pourrez préparer les fêtes et en février l’arrivée du printemps prochain.

Le mercredi 23 février de 15h à 17h – A partir de 6 ans.

Tarif : 5€ / enfant accompagné d’un adulte

Réservation obligatoire (à partir du 1er décembre)

contact@lehavre-etretat-tourisme.com +33 2 32 74 04 04 https://www.lehavre-etretat-tourisme.com/

