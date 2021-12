Arles Cargo de Nuit Arles, Bouches-du-Rhône Annulé | Raoul Petite Cargo de Nuit Arles Catégories d’évènement: Arles

le vendredi 17 décembre à 21:30

Cargo de Nuit, le vendredi 17 décembre à 21:30

RAOUL PETITE Ni vieux ni maître La scène comme un El Dorado inatteignable … Le chant des sirènes, toi Ô cher public chéri, irrésistible … Le Cargo vogue toujours, malgré les écueils et la houle ! Et comme c’est dans les vieux rafiots qu’on a les meilleurs équipages, la traversée promet une nouvelle fois d’être audacieuse et pleine de surprises !!! Les Raoul présenteront sur scène leur nouvel opus, « Ni Vieux ni Maitre », une ode à la jeunesse éternelle, rock, décomplexé, rendant hommage à ses 40 ans de carrière … La bande et son kultissime chanteur, Carton, nous offriront encore une fois un spectacle total dans lequel s’exprimeront toutes leurs influences musicales et leurs vécus sans aucune restriction ni auto-censure. Cette fois, c’est sûr, les Rois Mage du Cargo sont de retour… Photo : ©JanDiver

Hors DL Tarif Plein : 20€ / Tarif Réduit : 18€

